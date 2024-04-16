"Новая почта" открыла новое отделение в Чехии и планирует расширить сеть до шести городов

Либерец стал третьим чешским городом, где компания открыла собственное отделение Nova Post. В планах компании до конца года – открытие отделений в городах Пльзень, Острава и Чешское Будейовице.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Для комфорта наших клиентов мы продолжаем развитие сети по всей территории Чехии. В этом году мы планируем открыть отделения в городах Пльзень, Острава и Чешское Будейовице, а также увеличить количество пунктов выдачи посылок, чтобы стать к клиенту еще ближе", - рассказал СЕО Nova Post в Чехии Андрей Артеменко.

Согласно сообщению пресс-службы, в новом отделении можно отправить и получить посылки весом до 30 кг.

Отделение Nova Post работает в г. Либерец по адресу Dr. M. Horákové 11/76 с понедельника по субботу. Срок доставки – от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

Документы до 1 кг – 500 грн;

Посылки до 2 кг – 550 грн.;

Посылки до 10 кг – 850 грн.;

Посылки до 30 кг – 1800 грн.

Кроме того, украинцы могут заказать доставку курьером Nova Post до 200 кг из Украины по любому адресу в Либерце. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Следует отметить, что первое отделение Nova Post в Чехии открылось в столице – Праге, в начале июня 2023 года. В том же месяце в столице открылось и второе отделение.

В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия. Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.