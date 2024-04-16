"Нова пошта" відкрила нове відділення в Чехії і планує розширити мережу до шести міст

Ліберець став третім чеським містом, де компанія відкрила власне відділення Nova Post. У планах компанії до кінця року – відкриття відділень у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Задля комфорту наших клієнтів ми продовжуємо розвиток мережі по всій території Чехії. Цього року ми плануємо відкрити відділення у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце, а також збільшити кількість пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближчими", - розповів СЕО Nova Post в Чехії Андрій Артеменко.

Згідно з повідомленням пресслужби, у новому відділенні можна відправити та отримати посилки вагою до 30 кг.

Відділення Nova Post працює у м. Ліберець за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу. Термін доставки – від 5 робочих днів.

Вартість доставки з України у Чехію:

Документи до 1 кг - 500 грн;

Посилки до 2 кг – 550 грн;

Посилки до 10 кг – 850 грн;

Посилки до 30 кг –1800 грн.

Крім того, українці можуть замовити доставку кур’єром Nova Post до 200 кг з України на будь-яку адресу у Ліберці. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

Варто зазначити, що перше відділення Nova Post у Чехії відкрилося у столиці – Празі, на початку червня 2023 року. В тому ж місяці у столиці відкрилося і друге відділення.

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія. Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.