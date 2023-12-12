"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії, яке стало 80-м за межами України. Як ідеться в повідомленні компанії, це вже одинадцята європейська країна, де запрацювала Nova Post.

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Нове відділення розташовано в Мілані за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2). Воно працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а в суботу та неділю - з 9:00 до 18:00.

Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Термін доставки становить від 5 днів. У планах компанії - відкрити відділення у Римі та Неаполі вже найближчим часом.

Вартість доставки з Італії в Україну складає для документів – 21 євро, для посилок до 2 кг – 22 євро, до 10 кг – 27 євро, до 30 кг – 45 євро, для вантажів від 30 до 100 кг – 1,7 євро за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково в сумі 4 євро для відправлень до 30 кг або додатково 10 євро за кожні 100 кг.

Зазначається, що почесним гостем на відкритті відділення став посол України в Італії Ярослав Мельник, а першою відправкою в Україну стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ.

"За рік роботи у Європі ми вже доставили 1,3 мільйона посилок, але це не просто посилки, це зв'язок з домом. Ми об'єднали українців, яких розділили війна та кордони. Наступного року плануємо відкритися у всіх європейських країнах", – зазначив гендиректор Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Нагадаємо, що раніше Nova Post запрацювала в Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині та Молдові. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи, зокрема до кінця поточного року - у Парижі (Франція).