"Нова пошта" попередила про нову шахрайську акцію нібито від її імені

Компанія "Нова пошта" попереджає користувачів про шахрайську рекламу, яку поширила велика кількість телеграм-каналів. Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

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"Наразі у різних телеграм та вайбер каналах, а також у соціальних мережах шириться велика кількість об’яв про різні розіграші, де шахраї використовують назви відомих компаній. Таким чином вони збирають всю інформацію про людей, які повірили в ці розіграші", - наголошує компанія у прес-релізі.

У повідомленні йдеться про те, що шахрайський розіграш стосується ялинок нібито від "Нової пошти" та відомого виробника напоїв.

Компанія заявляє, що не має ніякого відношення до цього оголошення, і закликає всіх українців бути уважними і не поширювати неперевірену інформацію. Всю інформацію про акції "Нової пошти" можна знайти лише на офіційному сайті та офіційних сторінках у соцмережах.

Компанія "Нова пошта" була заснована в 2001 році. Вона надає послуги з експрес-доставки посилок і документів по всій Україні та за кордон, а також являється одним із лідерів логістичних послуг в Україні.