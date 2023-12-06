- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
"Новая почта" предупредила о новой мошеннической акции якобы от ее имени
Компания "Новая почта" предупреждает пользователей о мошеннической рекламе, которую распространило большое количество телеграмм-каналов. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".
"Сейчас в разных телеграм и вайбер каналах, а также в социальных сетях распространяется большое количество объявлений о разных розыгрышах, где мошенники используют названия известных компаний. Таким образом они собирают всю информацию о людях, которые поверили в эти розыгрыши", - отмечает компания в пресс-релизе.
В сообщении говорится, что мошеннический розыгрыш касается елок якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков.
Компания заявляет, что не имеет никакого отношения к этому объявлению и призывает всех украинцев быть внимательными и не распространять непроверенную информацию. Всю информацию об акциях "Новой почты" можно найти только на официальном сайте и официальных страницах компании в соцсетях.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Компания "Новая почта" была основана в 2001 году. Она предоставляет услуги по экспресс-доставке посылок и документов по всей Украине и за рубеж, а также является одним из лидеров логистических услуг в Украине.