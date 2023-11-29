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"Новая почта" открыла отделение во втором городе Румынии
Румынская "дочка" оператора доставки "Новая почта" открыла отделение в Брашове (str. Brândușelor, 72), которое стало вторым в Румынии. Об этом говорится в сообщении компании.
Он будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье - с 9:00 до 17:00. До конца года в планах – открытие еще и в Констанце. Первое же румынское отделение Nova Post, напомним, было открыто в конце июня в Бухаресте (bulevardul Unirii, 47A).
Клиенты могут получать и отправлять документы и посылки весом до 30 кг в Украину и Молдову. Срок доставки в Украину составляет от пяти дней, в Молдову – от трех дней.
Клиенты Nova Post в Румынии также могут вызвать курьера, чтобы забрать отправление с адреса и доставить по любому адресу по всей стране. За время работы в Румынии компания доставила посылки почти 8000 людям.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Стоимость доставки отправлений между отделениями в Румынии составляет 10 леев (документы), 15/25/40 леев (посылка до 2/10/30 кг), а курьером с адреса на отделение – соответственно 20/25/35/50 леев.
Упаковка в отделении стоит соответственно 0/4/8/12 леев. За доставку отправки более 30 кг между отделениями компания берет дополнительно 1,4 лея за каждый килограмм веса.
Напомним также, что в этом месяце "Новая почта" открыла первое отделение в Венгрии, а в октябре запустилась в Латвии, Эстонии и Словакии. За следующий год компания планирует начать работу еще в 18 странах Европы.