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"Нова пошта" відкрила відділення у другому місті Румунії
Румунська "дочка" оператора доставки "Нова пошта" відкрила відділення у Брашові (str. Brândușelor, 72), яке стало другим у Румунії. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Працюватиме воно з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 20:00, а у суботу та неділю - з 9:00 до 17:00. До кінця року у планах - відкриття ще у Констанці. Перше ж румунське відділення Nova Post було відкрите наприкінці червня в Бухаресті (bulevardul Unirii, 47A).
Клієнти можуть отримувати та відправляти документи й посилки вагою до 30 кг в Україну та Молдову. Термін доставки в Україну складає від п'яти днів, в Молдову – від трьох днів.
Для клієнтів Nova Post у Румунії також є можливість викликати кур'єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку адресу по всій країні. За час роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8000 людей.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Вартість доставки відправлень між відділеннями в Румунії складає 10 леїв (документи), 15/25/40 леїв (посилка до 2/10/30 кг), кур'єром з адреси на відділення - відповідно 20/25/35/50 леїв.
Пакування у відділенні коштує відповідно 0/4/8/12 леїв. За доставку відправлення понад 30 кг між відділеннями компанія бере додатково 1,4 лея за кожний кілограм ваги.
Нагадаємо також, що цього місяця "Нова пошта" відкрила перше відділення в Угорщині, а у жовтні запустилася у Латвії, Естонії та Словаччині. За наступний рік компанія планує розпочати роботу ще у 18 країнах Європи.