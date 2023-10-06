"Новая почта" запустила первое отделение и собственную курьерскую доставку еще в одной стране ЕС

Nova Post продолжает экспансию на европейский рынок и 6 октября открыла первое отделение в столице Словакии Братиславе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как "Новая почта" будет работать в Словакии

Первое отделение Nova Post в Братиславе работает по адресу Dunajská 7495/14, 82108.

В нем частные клиенты и бизнес могут получать из Украины и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день.

Также для украинцев доступна курьерская доставка Nova Post на любой адрес по всей Словакии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение Nova Post. Доставка из Словакии в Украину – от 5 суток.

Стоимость доставки из Словакии в Украину составляет:

документы – 12 евро;

посылки до 2 кг – 15 евро;

посылки до 10 кг – 20 евро;

посылки до 30 кг – 35 евро;

посылки от 30 до 100 кг – 1,2 евро на каждый кг.

Доставка или забор курьером оплачивается дополнительно +3 евро для отправки до 30 кг или + 8 евро за каждый кг для отправок от 31 до 100 кг.

До конца октября каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке из Словакии в Украину, зарегистрировавшись по ссылке .

По словам CEO Nova Post Europe Александра Лысовца, компания уже инвестировала более 100 000 евро в выход на рынок Словакии и планирует продолжать развивать местную сеть. В частности, в будущем запустить возможность доставки в партнерские почтоматы по всей стране.

"Наша основная задача – логистически соединить европейские страны с Украиной. Мы хотим, чтобы украинцы в Словакии получили сервис, к которому привыкли дома, в Украине. А словацкий бизнес получил возможность выйти на украинский рынок, где есть 30 млн активных потребителей", – говорит Александр Лысовец, CEO Nova Post Europe.

Экспансия "Новой почты" на европейский рынок

Словакия стала шестой страной Европейского Союза, где заработали отделения и курьерская доставка Nova Post. С начала полномасштабного вторжения компания уже открыла 62 отделения по всей Европе: в Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии .

Недавно "Новая почта" запустила возможность отправки из Польши в Украину документов и посылок весом до 25 кг через почтоматы Inpost.

Также компания запустила новую услугу для клиентов в Литве. Теперь отправить документы и посылки до 30 кг в Украину можно не выходя из дома, а вызвав курьера компании.