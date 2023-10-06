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"Новая почта" запустила первое отделение и собственную курьерскую доставку еще в одной стране ЕС
Nova Post продолжает экспансию на европейский рынок и 6 октября открыла первое отделение в столице Словакии Братиславе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как "Новая почта" будет работать в Словакии
Первое отделение Nova Post в Братиславе работает по адресу Dunajská 7495/14, 82108.
В нем частные клиенты и бизнес могут получать из Украины и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также для украинцев доступна курьерская доставка Nova Post на любой адрес по всей Словакии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение Nova Post. Доставка из Словакии в Украину – от 5 суток.
Стоимость доставки из Словакии в Украину составляет:
- документы – 12 евро;
- посылки до 2 кг – 15 евро;
- посылки до 10 кг – 20 евро;
- посылки до 30 кг – 35 евро;
- посылки от 30 до 100 кг – 1,2 евро на каждый кг.
Доставка или забор курьером оплачивается дополнительно +3 евро для отправки до 30 кг или + 8 евро за каждый кг для отправок от 31 до 100 кг.
До конца октября каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке из Словакии в Украину, зарегистрировавшись по ссылке .
По словам CEO Nova Post Europe Александра Лысовца, компания уже инвестировала более 100 000 евро в выход на рынок Словакии и планирует продолжать развивать местную сеть. В частности, в будущем запустить возможность доставки в партнерские почтоматы по всей стране.
"Наша основная задача – логистически соединить европейские страны с Украиной. Мы хотим, чтобы украинцы в Словакии получили сервис, к которому привыкли дома, в Украине. А словацкий бизнес получил возможность выйти на украинский рынок, где есть 30 млн активных потребителей", – говорит Александр Лысовец, CEO Nova Post Europe.
Экспансия "Новой почты" на европейский рынок
Словакия стала шестой страной Европейского Союза, где заработали отделения и курьерская доставка Nova Post. С начала полномасштабного вторжения компания уже открыла 62 отделения по всей Европе: в Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии .
Недавно "Новая почта" запустила возможность отправки из Польши в Украину документов и посылок весом до 25 кг через почтоматы Inpost.
Также компания запустила новую услугу для клиентов в Литве. Теперь отправить документы и посылки до 30 кг в Украину можно не выходя из дома, а вызвав курьера компании.