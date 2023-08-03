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"Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Литві: як скористатися послугою
"Нова пошта" запустила нову послугу для клієнтів у Литві. Відтепер відправити документи та посилки до 30 кг в Україну можна не виходячи з дому, а викликавши кур'єра компанії на адресу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Кур’єра можна викликати на будь-яку адресу по всій території Литві, навіть там, де ще немає відділень Nova Post.
Скільки коштує послуга
Виклик платний і коштує 3,5 євро додатково до вартості доставки в Україну. До 13 серпня кожен, хто замовить кур’єра на адресу, отримує знижку -30% на доставку із Литви в Україну у відділення, поштомат або на адресу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як викликати кур’єра в Литві
Для того, щоб викликати кур'єра компанії на будь-яку адресу потрібно:
- підготувати та запакувати речі у коробку самостійно;
- заповнити заявку на виклик кур'єра на сайті Nova Post, у мобільному додатку або в бізнес-кабінеті;
- сплатити замовлення онлайн;
- отримати на email підтвердження заявки та час прибуття кур’єра;
- передати кур'єру відправлення в закритому вигляді, він на місці роздрукує і наклеїть маркування на посилку.
Відстежити відправлення можна через трекінг на сайті та у мобільному застосунку "Нової пошти".
Що можна відправляти
Найчастіше українці відправляють харчові продукти в заводському пакуванні загальною масою до 10 кг, парфумерно-косметичну продукцію, БАДи, засоби побутової хімії, одяг та взуття, нові акумулятори та батареї тощо.
"Нова пошта" за кордоном
Nova Post відкрила вже відділення у п’яти країнах ЄС: Польщі, Литви, Чехії, Румунії та Німеччина.
На початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. А вже 16 червня Компанія Nova Post відкрила друге відділення у Празі.
Нещодавно "Нова пошта" запропонувала клієнтам в Чехії послугу кур'єрський забір. Вона дозволяє викликати кур’єра на будь-яку чеську адресу, аби відправити посилку, в тому числі документи.