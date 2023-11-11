"Новая почта" раскрыла график экспансии в 18 странах до октября 2024 года

"Новая почта" планирует начать в ближайшем году работу в 18 странах, подавляющее большинство которых – страны Европейского союза. Об этом свидетельствуют планы, опубликованные в Facebook соучредителем компании Владимиром Поперешнюком.

"Решил поделиться нашими планами открытия новых стран на следующий год. Признаюсь, что менеджеры по развитию были против обнародования этого, потому что они, как ответственные люди, озабочены тем, чтобы не выглядеть лжецами, если что-то пойдет не по плану" - написал он.

По словам бизнесмена, такая позиция понятна, потому что "на пути первооткрывателей всегда есть немало препятствий и будущее никогда не определено", но сам он уверен в том, что компания со всем справится.

Где планирует запуститься "Новая почта" и где уже работает за границей

Так, уже в ноябре планируется открыть первое отделение в Италии (Милан), в декабре – во Франции (Париж), в феврале 2024 года – в Испании (Мадрид) и Турции (Стамбул), в марте – в Болгарии (София) и Великобритании (Лондон), в апреле – в Ирландии (Дублин) и Нидерландах (Амстердам).

В мае Nova Post должна появиться в Бельгии (Брюссель), Швейцарии (Берн) и Португалии (Лиссабон), в июне – в Словении (Любляна) и Хорватии (Загреб), в июле – в Греции (Афины) и Дании (Копенгаген), в августе – в Финляндии (Хельсинки), в сентябре – в Швеции (Стокгольм) и Норвегии (Осло).

Напомним, что накануне первое отделение Nova Post открылось в Венгрии, а именно в Будапеште. С начала же полномасштабного вторжения РФ компания уже открыла свои отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии и Латвии.

В марте же, когда компания только вышла на рынок Польши, она заявляла, что планирует инвестировать 10 миллионов евро в развитие в странах Европы до 2025 года, планируя открыть 200 отделений в 30 странах.