"Нова пошта" відкрила два відділення у Великій Британії

Українська компанія "Нова пошта" продовжує нарощувати свою присутність на європейських ринках і цього тижня офіційно розпочала роботу у Великій Британії. Це вже 13-та європейська країна, де відкрилися відділення логістичного оператора.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

У Сполученому Королівстві "Нова пошта" запустила два перших відділення та сервіс кур'єрської доставки. Термін доставки вантажів з України до Великобританії становитиме від 5 днів.

Вони працюють щодня за адресами: поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT. Вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн,

посилки до 2 кг – 950 грн,

посилки до 10 кг – 1500 грн,

посилки до 30 кг – 2500 грн.

Найближчим часом компанія також надасть можливість відправляти й отримувати посилки через мережу поштоматів партнера InPost у Великобританії.

Крім того, клієнти можуть замовляти кур'єрську доставку посилок вагою до 100 кг на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі. Для посилок понад 30 кг передбачені додаткові збори.

На урочисте відкриття у Лондоні завітав тимчасовий повірений у справах України у Великій Британії Едуард Фесько, який першим відправив вітальну листівку в Україну.

В яких країнах вже працює "Нова пошта"

Нагадаємо, 30 квітня Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post. Перше відділення поштового оператора з'явилось в Барселоні за адресою: C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.