"Новая почта" открыла два отделения в Великобритании

Украинская компания "Новая почта" продолжает наращивать свое присутствие на европейских рынках и на этой неделе официально приступила к работе в Великобритании. Это уже 13 европейская страна, где открылись отделения логистического оператора.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Соединенном Королевстве "Новая почта" запустила два первых отделения и сервис курьерской доставки. Срок доставки грузов из Украины в Великобританию составит от 5 дней.

Они работают ежедневно по адресам: почтовое отделение до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT. Грузовое отделение до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение будет составлять:

документы до 1 кг - 900 грн,

посылки до 2 кг – 950 грн,

посылки до 10 кг – 1500 грн,

посылки до 30 кг – 2500 грн.

В ближайшее время компания также предоставит возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов партнера InPost в Великобритании.

Кроме того, клиенты могут заказывать курьерскую доставку посылок весом до 100 кг по любому адресу в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. Для посылок более 30 кг предусмотрены дополнительные сборы.

Торжественное открытие в Лондоне посетил временный поверенный в делах Украины в Великобритании Эдуард Фесько, который первым отправил поздравительную открытку в Украину.

В каких странах уже работает "Новая почта"

Напомним, 30 апреля Испания стала 12-й европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post. Первое отделение почтового оператора появилось в Барселоне по адресу: C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.

В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27050.