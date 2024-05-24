"Новая почта" будет доставлять посылки между странами Европы

Nova Post ввела новую услугу для клиентов за границей – доставку между европейскими странами, где есть отделения компании.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

"Отныне легко, безопасно и быстро можно отправить документы, посылки или грузы до 100 кг не только из Европы в Украину или наоборот, но и между европейскими странами, где есть отделение Nova Post", - говорится в пресс-релизе.

Срок доставки между странами будет составлять от двух дней.

По состоянию на 24 мая, услугой уже могут воспользоваться клиенты Nova Post во всех странах присутствия, кроме Молдовы, Румынии и Великобритании.

Так, доставка работает между такими странами:

Польша;

Литва;

Чехия;

Германия;

Словакия;

Эстония;

Латвия;

Венгрия;

Италия;

Испания.

Стоимость доставки

Стоимость доставки зависит от веса отправки и расстояния между странами.

"На примере отправки из Польши: доставка посылки весом 2 кг в Германию в отделение Nova Post будет стоить 43 злотых (около 440 грн. – ред.), а в Испанию – 65 злотых (около 660 грн. – ред.). Плюс 10 ( около 102 грн. – ред.) злотых к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки на адрес курьером", – пояснили в компании.

Отправлять и получать можно посылки весом до 100 кг. Доставка осуществляется в отделение Nova Post, почтоматы, пункты выдачи посылок и курьерами по адресам.

Как оформить международную отправку

Для оформления международных отправлений доступны удобные диджитал-инструменты:

мультиязычный сайт;

мобильное приложение;

бизнес кабинет, где клиент может не только создать посылку, но и вызвать курьера, оплатить доставку, узнать график работы и адрес ближайшего отделения или пункта выдачи посылок, а также отслеживать перемещение отправки в реальном времени.

Также компания обращает внимание, что перед отправкой следует ознакомиться с правилами и перечнем запрещенных товаров. Для этого следует:

посетить сайт Nova Post;

выбрать страну, из которой будет совершаться отправка;

перейти в раздел "Международная доставка";

выбрать раздел "Отправить в другие страны".

Напомним, в середине мая "Новая почта" открыла два отделения в Великобритании, а в конце апреля первое отделение почтового оператора появилось в испанской Барселоне.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5 000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.

При этом в 2023 году "Новая почта" увеличила количество доставленных посылок на 30% – по итогам года компания доставила 412 млн посылок и грузов, из них 10,2 млн – международных посылок.