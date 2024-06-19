"Новая почта" открыла два отделения в чешских городах Пльзень и Пардубице

Теперь для клиентов в Чехии доступны отделения "Новой почты" в 5 городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в новых отделениях пользователи могут получить и отправить посылки весом до 30 кг в или из Украины, а также в/из любой европейской страны, где есть отделение "Новой почты" (в настоящее время кроме Молдовы, Румынии и Великобритании).

Что известно о новых отделениях

Согласно сообщению "Новой почты", отделение в г. Пльзень работает по адресу Mikulášské нам. 630/2, 326 00, а в городе Пардубице – по адресу: Sladkovského 458, 530 02.

Оба отделения открыты с понедельника по субботу.

Срок доставки из Украины – от 5 рабочих дней. Также клиенты могут заказать доставку курьером по любому адресу в Пльзене или Пардубице.

Доставка курьером оплачивается дополнительно.

По словам СЕО "Новой почты" в Чехии Андрея Артеменко, для комфорта клиентов следующими будут открыты отделения в городах Острава, Млада Болеслав и Чешское Будейовице.

"Мы также планируем развивать сеть отделений внутри уже существующих бизнесов, а значит приглашаем к сотрудничеству владельцев магазинов, супермаркетов, коворкингов, салонов химчисток одежды и других", - заявил он.

Детальнее о быстрой доставке из Украины в любой населенный пункт в Чехии по ссылке https://novaposhta.ua/delivery_to_czech_republic/.

В каких странах уже работает "Новая почта"

Напомним, 30 апреля Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post, а 13 мая "Новая почта" открыла два отделения в Великобритании.

В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.