Уже 100 отделений в Европе: "Новая почта" вышла на рынок Франции

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое первое отделение во Франции. Это уже сотое отделение в Европе.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что отделение работает в Ницце, а почтоматы, пункты выдачи посылок и курьерская доставка доступны по всей стране.

14 країна та 100-те відділення в Європі — done 🤩🇫🇷



Франціє, зустрічай новеньке відділення у Ніцці 🥹🥐



📍 27 avenue Notre Dame, 06000 Nice pic.twitter.com/7DT9qCx67O — Нова пошта (@NP_official_ua) July 6, 2024

14-я европейская страна

Франция стала 14-й европейской страной, на рынок которой вышла "Новая почта". Отделение в Ницце будет работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 06000. В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в Украине, внутри страны и между европейскими странами, где уже есть отделение "Новой почты".

«Выход на рынок Франции для нас особенный – первое французское отделение "Новой почты" стало сотым отделением компании в Европе. В планах до конца года открыться в Париже и Леоне, а затем и в других крупных городах — Лилль, Тулуза и Бордо. Мы и дальше стремимся логистически соединить Европу с Украиной и дать украинцам возможность легко и быстро отправлять и получать посылки от родных в любой точке мира. А значит, будет», – комментирует Владимир Поперешнюк, совладелец группы компаний NOVA.

Стоимость доставки

Как сообщают в компании, стоимость доставки из Украины в отделение во Франции будет составлять:

документы до 1 кг - 900 грн

посылки до 2 кг – 950 грн

посылки до 10 кг – 1500 грн

посылки до 30 кг – 2500 грн

груз свыше 30 кг – 100 грн за каждый килограмм

Срок доставки посылки в Украину – от 5 дней.

Также клиенты могут заказывать доставку отправлений до 1000 кг курьером по любому адресу во Франции.

За посылку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн., или +250 грн. за каждые 100 кг веса, если груз свыше 30 кг.

Курьерская доставка будет работать по всей стране. Вызвать курьера клиенты могут через удобные диджитал-инструменты: сайт, бизнес-кабинет и мобильное приложение. Партнером компании в адресном обслуживании стала местная компания Chronopost. Кроме того, отправить посылку из Украины можно в один из 17 тысяч пунктов выдачи посылок Chronopost, расположенных по всей территории Франции.

Напомним, в июне "Новая почта" открыла два отделения в чешских городах Пльзень и Пардубице.

В каких странах уже работает "Новая почта"

Напомним, 30 апреля Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post, а 13 мая "Новая почта" открыла два отделения в Великобритании. Соединенное королевство стало 13 страной.

"Новая почта" уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.