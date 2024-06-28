"Новая почта" расширила сеть до 30 тысяч точек

Сеть "Новой почты" в Украине продолжает расширяться – на сегодняшний день она уже состоит из 12 100 отделений и 18 000 почтоматов. Это более 30 000 точек сервиса, где клиенты могут воспользоваться удобными и быстрыми сервисами компании. И это самая доступная сеть в стране.

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Об этом сообщает пресс-служба логистического оператора.

По словам СЕО "Новой почты" Александра Бульбы, одним из важнейших приоритетов "Новой почты" является быть ближе к каждому украинцу, где бы он ни находился.

Он рассказал, что идет постоянный мониторинг запросов клиентов об открытии новых отделений и почтаматов, анализе трендов в перемещении людей, а также открытии новых точек сервиса там, где они нужны людям.

"Наша цель — шаговая доступность ко всем отделениям и почтоматам, чтобы быть удобными", - заявил Бульба.

В "Новой почте" напоминают, что с начала года компания установила 2700 новых почтоматов и открыла 770 отделений. Наиболее активный рост сети произошел в Киевской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Кроме того, открылось 344 новых отделения и почтоматов на прифронтовых территориях в Харьковской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской областях.

Также отмечается, что до конца года в планах Новой почты увеличить сеть компании до 36 000 точек сервиса.

Ранее сообщалось, что сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.

В июне "Новая почта" открыла два отделения в чешских городах Пльзень и Пардубице. В общей сложности "Новая почта" уже открыла отделения в 13 странах Европы, а именно - Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Венгрии, Молдове и Великобритании.

Фото: ua.depositphotos.com