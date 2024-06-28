"Нова пошта" розширила мережу до 30 тисяч точок

Мережа "Нової пошти" в Україні продовжує розширюватись – на сьогоднішній день вона вже складається з 12 100 відділень та 18 000 поштоматів. Це понад 30 000 точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. І це наразі найдоступніша мережа в країні.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба логістичного оператора.

За словами СЕО "Нової пошти" Олександра Бульби, одним із найважливіших пріоритетів "Нової пошти" є бути ближчою до кожного українця, де б він не знаходився.

Він розповів, що йде постійний моніторинг запитів клієнтів щодо відкриття нових відділень та поштоматів, аналіз трендів у переміщенні людей, а також відкриття нових точок сервісу там, де вони потрібні людям.

"Наша мета — крокова доступність до усіх відділень та поштоматів, щоб бути зручними", - заявив Бульба.

У "Новій пошті" нагадують, що з початку року компанія встановила 2700 нових поштоматів та відкрила 770 відділень. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Окрім того, відкрилось 344 нових відділень та поштоматів на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

Також зазначається, що до кінця року у планах "Нової пошти" збільшити мережу компанії до 36 000 точок сервісу.

Раніше повідомлялось, що мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.

Додамо, що у червні "Нова пошта" відкрила два відділення в чеських містах Пльзень та Пардубице. Загалом "Нова пошта" вже відкрила відділення у 13 країнах Європи, а саме - Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Іспанії, Угорщині, Молдові та Великій Британії.

Фото: ua.depositphotos.com