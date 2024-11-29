"Нова пошта" відкрила друге відділення у Вільнюсі (ФОТО)

Nova Post відкрила вже друге віддідення у Вільнюсі. Як ідеться у повідомленні логістичної компанії, воно розташоване за адресою: Konstitucijos prospektas, 20.

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Нове відділення працює без вихідних: з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а у суботу та неділю - з 9:00 до 18:00. Там можна відправляти та отримувати документи, посилки й вантажі до 200 кг.

Загалом тепер у Литві є три відділення Nova Post (два у столиці та одне в Каунасі). Зазначимо, що строк доставки з України в Литву становить від трьох робочих днів, по Литві - від одного дня, до інших країн Європи - від двох днів (залежно від відстані).

Також клієнтам у Литві доступна послуга кур’єрської доставки та адресного забору. Кур’єр "Нової пошти" може забрати попередньо запаковану та оплачену посилку з будь-якої адреси у зручний час.

Нагадаємо, що перше відділення у Вільнюсі (Žalgirio gatvė, 92) "Нова пошта" відкрила ще в березні 2023 року. Воно працює за тим же графіком, але на відміну від щойно відкритого, приймає посилки вагою до 1000 кг.

Фото: Нова пошта Фото: Нова пошта Фото: Нова пошта Фото: Нова пошта

В свою чергу, зараз компанія, що активно розвилася у країнах Європи, готується до виходу на ринок США, який має відбутися вже у 2025 році. Зазначимо також, що минулого місяця "Нова пошта" запустила власну кур'єрську доставку в Австрії та у Нідерландах.