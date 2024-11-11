Авіакомпанія Supernova Airlines виконала перший рейс з Будапешта до Кишинева

10 листопада авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній Nova ("Нова пошта") виконала перший рейс з Будапешта до Кишинева. Це був вантажний чартерний рейс на власному літаку Boeing 737-800.

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Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

У компанії зазначили, що цей рейс дозволив відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів по доставці посилок та вантажів одержувачам у Молдові.

Наступним кроком буде тестування доставки вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.

"Плануємо подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів", - йдеться в повідомленні.

В Supernova Airlines також повідомили, що готуються до відкриття регулярних рейсів у США: наразі триває процес отримання операційних дозволів для польотів в Америку.

Нагадаємо, у жовтні Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з та до України.

Що відомо про авіакомпанію "Нової пошти"

Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній Nova, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня 2023 року отримала український сертифікат експлуатанта, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

До початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну "Нова пошта" планувала отримати два вантажні літаки Boeing 757-200F, і навіть мала попередні домовленості про їхній лізинг. На них поштовий оператор планував налагодити прямі рейси із США та Китаю до України.

Зараз у парку Supernova Airlines наявні два літаки Ан-26, які можуть здійснювати перельоти регіональними маршрутами.

Boeing 737-800 з флоту авіакомпанії Supernova Airlines 18 червня 2024 року виконав технічний рейс за маршрутом Гуанчжоу (Китай) – Вільнюс (Литва) з технічною зупинкою в аеропорту Ташкента, повідомляв співзасновник "Нової пошти" В’ячеслав Клімов.

"Літак виконав технічний переліт. Він не перевозив вантажі і цей рейс не слід розглядати як повноцінний початок комерційної діяльності SuperNova Airlines", – сказав Клімов.

Він наголошував, що авіакомпанія готується до виконання комерційних cargo-рейсів, але підготовка – складний процес, що потребує часу. Коли це станеться, Клімов не уточнив, але не виключив, що до кінця року.

А вже у вересні Boeing 737-800SF із флоту авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший рейс між європейськими аеропортами.