Авиакомпания Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев

10 ноября авиакомпания Supernova Airlines группы компаний Nova ("Новая почта") выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев. Это был грузовой чартерный рейс на собственном самолете Boeing 737-800.

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Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

В компании отметили, что этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове.

Следующим шагом будет тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.

"Планируем дальнейшее развитие маршрутной сети и постепенное увеличение количества рейсов", – говорится в сообщении.

В Supernova Airlines также сообщили, что готовятся к открытию регулярных рейсов в США: сейчас идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку.

Напомним, в октябре Supernova Airlines получила разрешение на выполнение регулярных международных воздушных перевозок из Украины и в Украину.

Что известно об авиакомпании "Новой почты"

Supernova Airlines — это недавно созданная дочерняя компания группы компаний Nova, которая стремится обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов по магистральным маршрутам в и из Украины.

Авиакомпания Supernova Airlines 6 января 2023 года получила украинский сертификат эксплуатанта, предоставляющий возможность начать грузовые авиарейсы.

До начала широкомасштабного вторжения России в Украину "Новая почта" планировала получить два грузовых самолета Boeing 757-200F, и даже имела предварительные договоренности об их лизинге. На них почтовый оператор планировал наладить прямые рейсы из США и Китая в Украину.

Сейчас в парке Supernova Airlines есть два самолета Ан-26, которые могут совершать перелеты по региональным маршрутам.

Boeing 737-800 из флота авиакомпании Supernova Airlines 18 июня 2024 года выполнил технический рейс по маршруту Гуанчжоу (Китай) – Вильнюс (Литва) с технической остановкой в аэропорту Ташкента, сообщал соучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов.

"Самолет выполнил технический перелет. Он не перевозил грузы и этот рейс не следует рассматривать как полноценное начало коммерческой деятельности SuperNova Airlines", — сказал Климов.

Он отмечал, что авиакомпания готовится к выполнению коммерческих cargo-рейсов, но подготовка – сложный процесс, который требует времени. Когда это произойдет, Климов не уточнил, но не исключил, что до конца года.

Уже в сентябре Boeing 737-800SF из флота авиакомпании Supernova Airlines выполнил первый рейс между европейскими аэропортами.