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"Новая почта" открыла второе отделение в Вильнюсе (ФОТО)
Nova Post открыла уже второе отделение в Вильнюсе. Как сообщается в сообщении логистической компании, оно расположено по адресу: Konstitucijos prospektas, 20.
Новое отделение работает без выходных: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 9:00 до 18:00. Там можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 200 кг.
В целом теперь в Литве три отделения Nova Post (два в столице и одно в Каунасе). Отметим, что срок доставки из Украины в Литву составляет от трех рабочих дней, по Литве – от одного дня, в другие страны Европы – от двух дней (в зависимости от расстояния).
Также клиентам в Литве доступна услуга курьерской доставки и адресного забора. Курьер "Новой почты" может забрать предварительно упакованную и оплаченную посылку с любого адреса в удобное время.
Напомним, что первое отделение в Вильнюсе (Žalgirio gatve, 92) "Новая почта" открыла еще в марте 2023 года. Оно работает по тому же графику, но в отличие от только что открытого, принимает посылки весом до 1000 кг.
В свою очередь, сейчас компания, активно развившаяся в странах Европы, готовится к выходу на рынок США, который должен состояться уже в 2025 году. Отметим также, что в прошлом месяце "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах.