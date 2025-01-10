"Нова Пошта" придбала 50 електровелосипедів для кур’єрів у чотирьох містах

“Нова Пошта” закупила перші 50 електровелосипедів для кур’єрів у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що "Нова Пошта" планує масштабувати ініціативу із закупівлею електровелосипедів для кур'єрів по всій Україні.

Спочатку компанія протестувала електробайки у центрі Києва, де кур'єри відзначили значне скорочення часу на пересування між точками доставки.

Завдяки позитивним відгукам було ухвалено рішення закупити цілу партію для Києва, Дніпра, Львова та Одеси.

Що відомо про електробайки

Особливості електробайків:

Максимальний пробіг до 70 км на одному заряді;

Стійкі та маневрені 18-дюймові мотоциклетні колеса;

Просторий багажник для зручного перевезення посилок;

Адаптовані для використання в будь-яку погоду завдяки мотоциклетним колесам, що забезпечують надійне зчеплення навіть за складних умов.

Нещодавно "Нова пошта" запустила власну кур'єрську доставку в Австрії та у Нідерландах, а також відкрилашосте відділення у Чехії.