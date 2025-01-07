"Нова пошта" запустила електростанцію на даху термінала у Києві (ФОТО)

Логістична компанія "Нова пошта"побудувала на даху свого інноваційного термінала у Києві електростанцію потужністю 1 МВт.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

"На даху київського інноваційного термінала "Нової Пошти" запрацювала мегаватна електростанція. Поле сонячних панелей розкинулось на площі у 5000 квадратних метрів", - зауважив він.

За його словами, проєкт коштував компанії 14 мільйонів гривень, а очікувана окупність становить 3 роки.

Як повідомив Поперешнюк, найближчим часом "Нова пошта" планує встановити також промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії, що зробить енергетичні потужності компанії ще ефективнішими.

Поперешнюк наголосив, що проєкт вдалося реалізувати завдяки скасуванню ПДВ при імпорті енергетичного обладнання.

"Ми змогли запустити нашу енергетичну програму, розвивати відновлювальні джерела енергії та зменшити споживання з загальної електромережі. Коли бізнес має вільні кошти - він вкладатиме їх у розвиток. А відтак і у загальне благо всієї економіки та суспільства", - підкреслив Поперешнюк.

Нагадаємо, група компаній Nova, до складу якої входить логістична компанія "Нова пошта", у квітні 2024 року створила компанію "Нова Енерджі", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом, задля забезпечення автономності та енергонезалежності об'єктів компанії.