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"Укрнафта" встановила першу сонячну електростанцію на даху АЗК
"Укрнафта" впроваджує "зелені" технології в мережі автозаправних комплексів. Так, компанія встановила першу дахову сонячну електростанцію на АЗК в Оболонському районі Києва.
Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".
У компанії зазначають, що це дозволить не лише зберегти кошти на електриці, а й зменшити залежність АЗК від централізованого електропостачання, тобто зробити заправку більш автономною.
Які характеристики встановленої СЕС
Згідно з повідомленням "Укрнафти", потужність СЕС складає 25 кВт. 44 панелі підключені до сучасного інвертора з функціями штучного інтелекту.
Наразі станція працює виключно на внутрішнє споживання комплексу.
Як зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, одна така сонячна станція дозволяє заощаджувати сотні тисяч гривень на рік, а з березня по жовтень зможе покривати більше половини загального споживання АЗК.
"Сучасні сонячні панелі мають термін експлуатації 20-25 років, а витрати на обслуговування є мінімальними, що робить їх ефективною довготривалою інвестицією", - підкреслив він, додавши, що локальна СЕС знижує навантаження на енергосистему.
Також у компанії зазначили, що й надалі розвиватимуть напрямок сонячної генерації в мережі "Укрнафта", оскільки відновлювальні джерела енергії допомагають зменшити викиди парникових газів, що сприяє захисту навколишнього середовища і відповідає цілям ESG-стратегії підприємства.
Додамо, що Центральний універсальний магазин Києва (ЦУМ) і компанія Yasno також встановлюють на даху універмагу 250 сонячних панелей - загальною потужністю 120 кВт.
Крім того повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції планують встановити на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – близько 1,5 млрд грн.