Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,05

EUR

43,74

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,95

41,91

EUR

44,33

44,15

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрнафта" встановила першу сонячну електростанцію на даху АЗК

Укрнафта, АЗК
"Укрнафта" встановила першу сонячну електростанцію на даху АЗК. Фото: Пресслужба "Укрнафти"

"Укрнафта" впроваджує "зелені" технології в мережі автозаправних комплексів. Так, компанія встановила першу дахову сонячну електростанцію на АЗК в Оболонському районі Києва. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

У компанії зазначають, що це дозволить не лише зберегти кошти на електриці, а й зменшити залежність АЗК від централізованого електропостачання, тобто зробити заправку більш автономною.

Які характеристики встановленої СЕС

Згідно з повідомленням "Укрнафти", потужність СЕС складає 25 кВт. 44 панелі підключені до сучасного інвертора з функціями штучного інтелекту.

Наразі станція працює виключно на внутрішнє споживання комплексу.

Як зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, одна така сонячна станція дозволяє заощаджувати сотні тисяч гривень на рік, а з березня по жовтень зможе покривати більше половини загального споживання АЗК.

"Сучасні сонячні панелі мають термін експлуатації 20-25 років, а витрати на обслуговування є мінімальними, що робить їх ефективною довготривалою інвестицією", - підкреслив він, додавши, що локальна СЕС знижує навантаження на енергосистему.

Також у компанії зазначили, що й надалі розвиватимуть напрямок сонячної генерації в мережі "Укрнафта", оскільки відновлювальні джерела енергії допомагають зменшити викиди парникових газів, що сприяє захисту навколишнього середовища і відповідає цілям ESG-стратегії підприємства.

Додамо, що Центральний універсальний магазин Києва (ЦУМ) і компанія Yasno також встановлюють на даху універмагу 250 сонячних панелей - загальною потужністю 120 кВт.

Крім того повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції планують встановити на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – близько 1,5 млрд грн.

Автор:
Ольга Колесніченко