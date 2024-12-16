Центральний універсальний магазин Києва (ЦУМ) і компанія Yasno встановлюють на даху універмагу 250 сонячних панелей загальною потужністю 120 кВт.

Про це повідомила директорка із комунікацій SCM Наталія Ємченко.

"Тепер санчата готуємо влітку, а сонячні панелі - взимку. Ці панелі дадуть кВт 120. Це, безумовно, не 100% від потреби, але відсотків 10 покриє. Енергетична автономія як вона є", - йдеться в її дописі на Facebook.

На даху Київського ЦУМу встановлюють сонячні панелі на 120 кВт. Фото: Наталія Ємченко На даху Київського ЦУМу встановлюють сонячні панелі на 120 кВт. Фото: Наталія Ємченко На даху Київського ЦУМу встановлюють сонячні панелі на 120 кВт. Фото: Наталія Ємченко

Додамо, що до кінця 2024 року сонячні електростанції планують встановити на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Також повідомлялося, що Київщина входить до трійки лідерів серед регіонів України за кількістю встановлених гібридних сонячних електростанцій. Наразі в області облаштовано 5099 таких станцій, а загальна приєднана потужність цього обладнання складає понад 125 МВт.