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На даху Київського ЦУМу встановлюють сонячні панелі на 120 кВт
Центральний універсальний магазин Києва (ЦУМ) і компанія Yasno встановлюють на даху універмагу 250 сонячних панелей загальною потужністю 120 кВт.
Про це повідомила директорка із комунікацій SCM Наталія Ємченко.
"Тепер санчата готуємо влітку, а сонячні панелі - взимку. Ці панелі дадуть кВт 120. Це, безумовно, не 100% від потреби, але відсотків 10 покриє. Енергетична автономія як вона є", - йдеться в її дописі на Facebook.
Додамо, що до кінця 2024 року сонячні електростанції планують встановити на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.
Також повідомлялося, що Київщина входить до трійки лідерів серед регіонів України за кількістю встановлених гібридних сонячних електростанцій. Наразі в області облаштовано 5099 таких станцій, а загальна приєднана потужність цього обладнання складає понад 125 МВт.