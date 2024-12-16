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На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт (ФОТО)

солнечные панели
На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт. Фото: Наталья Емченко

Центральный универсальный магазин Киева (ЦУМ) и Yasno устанавливают на крыше универмага 250 солнечных панелей общей мощностью 120 кВт.

Об этом сообщила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

"Теперь санки готовим летом, а солнечные панели — зимой. Эти панели дадут кВт 120. Это, безусловно, не 100% потребности, но процентов 10 покроет. Энергетическая автономия как она есть", — говорится в ее сообщении на Facebook.

Фото 2 — На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт (ФОТО)
На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт. Фото: Наталья Емченко
Фото 3 — На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт (ФОТО)
На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт. Фото: Наталья Емченко
Фото 4 — На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт (ФОТО)
На крыше Киевского ЦУМа устанавливают солнечные панели на 120 кВт. Фото: Наталья Емченко

Добавим, что до конца 2024 года солнечные электростанции планируют установить на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн грн, а за 30 лет – около 1,5 млрд грн.

Также сообщалось, что Киевщина входит в тройку лидеров среди регионов Украины по количеству установленных гибридных солнечных электростанций. В настоящее время в области обустроено 5099 таких станций, а общая присоединенная мощность этого оборудования составляет более 125 МВт.

Автор:
Ольга Колесниченко