В Киевской области установлено более 5 тысяч солнечных электростанций: какая их мощность

Киевщина входит в тройку лидеров среди регионов Украины по количеству установленных гибридных солнечных электростанций. В настоящее время в области обустроено 5099 таких станций, а общая присоединенная мощность этого оборудования составляет более 125 МВт. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.

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Кравченко отмечает, что несмотря на российские атаки на энергетические объекты, продолжается работа над децентрализацией энергонерации, чтобы максимально поддержать жителей области и бизнес. В частности, количество объектов с солнечными панелями будет увеличено.

На сегодняшний день общая присоединенная мощность установок по всей стране достигает 1,5 гВт.

Энергетика – пункт "Плана внутренней устойчивости"

Кравченко отмечает, что энергетика – один из пунктов "Плана внутренней устойчивости Украины". Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы, отменяющие ввозную пошлину и НДС на все энергетическое оборудование.

Также уже действует механизм финансовой поддержки украинцев, устанавливающих дома генерирующие установки из альтернативных источников энергии.

Одно домохозяйство может получить компенсацию в 244 тыс. грн за оборудование мощностью до 10 кВт. Сумма максимального кредита – 480 тыс. грн на 5 лет.

Delo.ua сообщало, что Кабинет Министров Украины расширил круг потенциальных получателей льготного кредитования на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения в частных домохозяйствах.