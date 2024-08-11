В Украине установят солнечные панели в админзданиях, больницах и школах

До конца следующего года на всех общественных постройках обязательно должны быть установлены солнечные панели с системами хранения энергии.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что правительство приняло решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах. Речь идет о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии.

"Принято решение об обязательности установки солнечных панелей с системами хранения энергии до конца следующего года на всех общественных зданиях", — сообщила Гринчук.

По ее словам, все это делается для того, чтобы повысить энергонезависимость как объектов критической инфраструктуры, так и каждого украинца.

Как отметила Гринчук, для больниц благодаря донорской программе доставили уже более 6 тысяч солнечных панелей.

"Отдельно через фонд поддержки энергетики мы реализуем для больниц по всей Украине донорскую программу, у нас уже доставлено более 6 тысяч солнечных панелей. Сейчас закупаем дополнительное оборудование", — подчеркнула министр энергетики.

Она добавила, что для оборудования солнечными панелями объектов гражданской инфраструктуры, таких как медучреждения и школы, существует несколько программ.

Также правительство Украины упростило импорт энергооборудования, отменив требование предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей для товаров, поддерживающих восстановление энергетической инфраструктуры.

Украина получила более 5,8 тысяч солнечных панелей для больниц

В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" Украины поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.

Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.