Ввоз энергооборудования в Украину освобожден от таможенного обеспечения

Правительство Украины упростило импорт энергооборудования, отменив требование предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей для товаров, поддерживающих восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения в законодательство позволяют ввозить в Украину без пошлины и НДС оборудование для восстановления энергетики, такие как генераторы, ветровые и солнечные установки, мощные аккумуляторы, а также товары, финансируемые Секретариатом Энергетического Сообщества.



Кроме того, согласно сообщению премьер-министра Дениса Шмигаля, правительство также приняло решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах. Речь идет о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии.

Ранее ассоциация ветроэлектростанций выражала обеспокоенность тем, что Верховная Рада не включила оборудование для ветровых электростанций в список льготного импорта в рамках законопроектов №11258 и №11259.

Ассоциация ветроэлектростанций отмечала, что без включения соответствующих положений в законопроекты, основное оборудование для строительства ветроэлектростанций останется налогооблагаемым.

Отмечалось, что это противоречит потребностям национальной энергетики и государственным намерениям, ведь инвесторы готовы приступить к реализации новых проектов в сфере децентрализованной ветроэнергетики.