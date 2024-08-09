Ввезення енергообладнання в Україну звільнили від митного забезпечення

Уряд України спростив імпорт енергообладнання, скасувавши вимогу надання забезпечення сплати митних платежів для товарів, що підтримують відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни до законодавства дозволяють ввозити в Україну без мита та ПДВ обладнання для відновлення енергетики,таке як генератори, вітрові та сонячні установки, потужні акумулятори, а також товари, що фінансуються Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.



Крім того, згідно з повідомленням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд також ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Мова йде про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії.

Раніше асоціація вітроелектростанцій висловлювала занепокоєння через те, що Верховна Рада не включила обладнання для вітрових електростанцій до списку пільгового імпорту в рамках законопроєктів №11258 і №11259.

Асоціація вітроелектростанцій наголошувала, що без включення відповідних положень у законопроєкти, основне обладнання для будівництва вітроелектростанцій залишиться оподатковуваним.

Зазначалось, що це суперечить потребам національної енергетики та державним намірам, адже інвестори готові розпочати реалізацію нових проектів у сфері децентралізованої вітроенергетики.