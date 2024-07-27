Зеленський підписав законопроєкти про ввезення енергообладнання без ПДВ та мита

Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти - №11259 і №11258, про скасування податку та мит на ввезення обладнання для енергетики та товарів, необхідних у виробництві чи ремонті машин механізованого розмінування.

Про це йдеться в картках документів на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкти №11258 та №11259 в цілому.

Як вказали у Міністерстві енергетики, це пришвидшить відновлення енергооб'єктів, розвиток розподіленої генерації та підвищить енергонезалежність країни.

Зокрема, за словами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкти також містять правки про звільнення від мита і податку на додану вартість (ПДВ) на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

Йдеться про:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Крім того, законопроєкти звільняють від мита та ПДВ товари для виробництва та ремонту машин для розмінування, а також тактичні навушники для військових.

Важливо зазначити, що цей закон набуде чинності у суботу, 27 липня, однак уряд ще матиме протягом місяця розробити нормативну базу, необхідну для його реалізації. Після цього можна буде ввозити обладнання в Україну без мита і ПДВ.

ВР не включила обладнання для вітрових електростанцій до списку пільгового імпорту

Ухвалені Верховною Радою законопроєкти №11258 і №11259, спрямовані на децентралізацію енергетики шляхом безмитного ввезення та звільнення від ПДВ енергетичного обладнання, не включають пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій.

"Попри те, що прийняття цих проєктів Законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, в результаті проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики", - зазначили у пресслужбі Української вітроенергетичної асоціації.

Отже, основне обладнання для будівництва вітроелектростанцій не буде звільнене від оподаткування, що суперечить потребам національної енергетики та державним намірам, особливо зважаючи на те, що інвестори готові розпочати будівництво нових гігаватів децентралізованої вітроенергетичної генерації.

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