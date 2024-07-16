Рада скасувала ПДВ та мито при ввезенні машин механізованого розмінування

Верховна Рада України 16 липня прийняла в цілому законопроекти №11258 та №11259, які передбачають скасування ПДВ при ввезенні та оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроекти також містять правки щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітрової та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Железняк додав, що за ініціативою волонтерів, до переліку товарів, які звільняються від податкових та митних зборів додані також тактичні навушники спеціального військового призначення для наших військових.

В Україні розпочали виробництво важких машин для розмінування

Компанія А3Tech-Україна отримала сертифікат відповідності для виробництва важкої машини для розмінування MV-10. Ця техніка є результатом співпраці з хорватським виробником DOK-ING. Підприємство вже має замовлення на виробництво восьми таких машин.

Перший екземпляр MV-10, профінансований через ініціативу UNITED24, вже переданий українським саперам.

А3Tech наразі виготовляє до 40% компонентів робочого органу MV-10 і планує збільшити цей показник до 100% до кінця року. До виробництва залучено ще два українські підприємства на субпідряді, які виготовляють частину комплектуючих та трали для перевезення машин. Загальна виробнича потужність "А3Tech-Україна" складає до 60 машин на рік.

В Україні триває розробка техніки для розмінування

Станом на кінець травня за допомогою машин очищено 850 гектарів українських земель і знешкоджено понад 4500 мін, касетних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Також слід додати, що наразі в Україні триває Акселераційна програма для українських підприємців, які мають інноваційні рішення у сфері гуманітарного розмінування. Розробники, які бажають взяти участь у буткемпі, мають змогу подати заявку на сторінці програми.

Зауважимо, перші дві машини для підготовки грунту до розмінування, розроблені та виготовлені харківськими виробниками та придбані на потреби саперів, вже працюють в полях.