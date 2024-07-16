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Рада отменила НДС и пошлину при ввозе энергетического оборудования
Верховная Рада Украины 16 июля приняла в целом законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену НДС при ввозе и налогообложении ввозной пошлиной товаров для нужд производства и ремонта машин механизированного разминирования. Также освобождается от пошлины и НДС оборудование для ввозимой в Украину энергетики.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он добавил, что по инициативе волонтеров, к перечню товаров, освобождаемых от налоговых и таможенных пошлин добавлены также тактические наушники специального военного назначения для наших военных.
Законопроекты также содержат правки по освобождению от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- оборудование для ветровой и солнечной генерации;
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электрогенераторное оборудование;
- аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).
В Мирэнерго отреагировали на принятие закона и отметили, что отмена ввозной пошлины и НДС на энергооборудование и детали для комплектования ускорит восстановление энергообъектов и развитие распределенной генерации.
Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что решение об отмене импортной пошлины и НДС на энергетическое оборудование ускорит ремонтные работы на энергообъектах, увеличит количество закупаемого оборудования, а также – положительно повлияет на развитие распределенной генерации и повышение энергоэффективности и энергонезависимости Украины в целом.
"Государство делает все, чтобы привлечь как можно больше внешней помощи украинской энергосистемы: как экспертной, так и финансовой и технической", — отметил Галущенко.
Главный акцент делается на сотрудничестве с международными партнерами по привлечению экспертной, финансовой и технической помощи.
Одним из ключевых направлений является работа с Фондом поддержки энергетики. На сегодняшний день общая сумма взносов в Фонд превысила 551 млн евро. Эти средства используются для закупки генерирующего оборудования для компаний топливно-энергетического комплекса.
Правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса
Добавим, сейчас в Украине рассматривают возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза.
"Снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, накопителей, инверторов и другого оборудования позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", — убежден премьер-министр Денис Шмигаль.
Заметим, также Правительство внедрил инструменты финансовой поддержки реализации проектов распределенной генерации : для предприятий малого и среднего бизнеса — расширение возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по направлению строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
Для населения — введение кредитов на установку солнечных панелей с системами накопления под 0% годовых. Сумма кредита по этой программе может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования – до 10 лет.
Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.