Рада отменила НДС и пошлину при ввозе энергетического оборудования

Верховная Рада Украины 16 июля приняла в целом законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену НДС при ввозе и налогообложении ввозной пошлиной товаров для нужд производства и ремонта машин механизированного разминирования. Также освобождается от пошлины и НДС оборудование для ввозимой в Украину энергетики.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он добавил, что по инициативе волонтеров, к перечню товаров, освобождаемых от налоговых и таможенных пошлин добавлены также тактические наушники специального военного назначения для наших военных.

Законопроекты также содержат правки по освобождению от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики:

оборудование для ветровой и солнечной генерации;

электрогенераторное оборудование;



аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

В Мирэнерго отреагировали на принятие закона и отметили, что отмена ввозной пошлины и НДС на энергооборудование и детали для комплектования ускорит восстановление энергообъектов и развитие распределенной генерации.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что решение об отмене импортной пошлины и НДС на энергетическое оборудование ускорит ремонтные работы на энергообъектах, увеличит количество закупаемого оборудования, а также – положительно повлияет на развитие распределенной генерации и повышение энергоэффективности и энергонезависимости Украины в целом.

"Государство делает все, чтобы привлечь как можно больше внешней помощи украинской энергосистемы: как экспертной, так и финансовой и технической", — отметил Галущенко.

Главный акцент делается на сотрудничестве с международными партнерами по привлечению экспертной, финансовой и технической помощи.

Одним из ключевых направлений является работа с Фондом поддержки энергетики. На сегодняшний день общая сумма взносов в Фонд превысила 551 млн евро. Эти средства используются для закупки генерирующего оборудования для компаний топливно-энергетического комплекса.

Правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса

Добавим, сейчас в Украине рассматривают возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза.

"Снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, накопителей, инверторов и другого оборудования позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", — убежден премьер-министр Денис Шмигаль.

Заметим, также Правительство внедрил инструменты финансовой поддержки реализации проектов распределенной генерации : для предприятий малого и среднего бизнеса — расширение возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по направлению строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Для населения — введение кредитов на установку солнечных панелей с системами накопления под 0% годовых. Сумма кредита по этой программе может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования – до 10 лет.

Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.