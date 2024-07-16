ПриватБанк будет предоставлять физлицам льготные кредиты на солнечные и ветровые энергоустановки

ПриватБанк объявил о запуске новой кредитной программы "Источники Энергии", которая стартует 20 июля 2024 года. Программа разработана для украинцев, желающих установить солнечные или ветровые электростанции в своих домах.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко сообщил, что программа реализуется при поддержке правительства и Фонда Развития Предпринимательства. Главное преимущество этой программы состоит в том, что государство полностью компенсирует процентную ставку по кредиту.

Кто может получить кредит

Кредит доступен для физических лиц – клиентов ПриватБанка. Его можно использовать для покупки и установки солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения мощностью до 10 кВт в собственном жилом доме или коттедже площадью не более 250 кв.

Условия кредитования достаточно гибкие: сумма кредита составляет от 100 до 480 тысяч гривен, срок – от 1 до 5 лет. Для получения кредита необходимо внести авансовый платеж в размере от 10% от стоимости оборудования. Кредит предоставляется без залога.

Оформить кредит можно онлайн на сайте ПриватБанка в разделе "Кредиты". Для этого необходимо выбрать программу "Источники энергии" и заполнить кредитный калькулятор, указав общую сумму расходов на приобретение системы электроснабжения. Банк обещает предоставить предварительное решение по кредиту в течение двух минут после подачи заявки.

ПриватБанк предоставляет бизнесу кредиты на энергооборудование

Несколько дней назад ПриватБанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что нужно для энергонезависимости.

Микро и малый бизнес может получить до 10 млн грн, причем кредиты до 1 млн грн финансируются без залога сроком до 2 лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн до 5 лет (с залогом оборудования или другого имущества). Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн грн сроком до 5 лет.

Также ПриватБанк упразднил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготные кредиты и гранты на энергооборудование.

Ранее Правительство объявило о начало государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.