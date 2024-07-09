Ощадбанк предлагает бизнесу кредиты на альтернативные источники энергии: какие условия

Ощадбанк предлагает предприятиям ММСП доступные кредиты на приобретение альтернативных источников энергии по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" или по индивидуальным условиям со ставкой от 13,5%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Предприятия микро-, малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготной государственной поддержкой по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", максимальная сумма финансирования которой составляет 150 млн грн.

Если сумма кредита превышает 150 млн. грн. или предприниматель не желает участвовать в государственной программе, банк предлагает другой вариант кредитования. В течение первого года ставка будет составлять 13,5%, а со второго года будет применяться плавающая ставка, не превышающая UIRD12M + 3%.

Кредитные средства можно использовать для приобретения и установки разнообразного оборудования, способствующего энергонезависимости: электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и ветровых электростанций, биогазовых установок, газотурбинных и газопоршневых электростанций, промышленных аккумуляторов, когенерационных установок котлов твердотопливных.

Кроме того, предприниматели могут получить льготное финансирование по партнерским программам Ощадбанка. В банке аккредитовано более 30 партнеров, предлагающих кредиты со ставками от 0,01% без залога и комиссии.

В пресс-службе добавили, что банк сотрудничает с более чем 30 партнерами, предлагая преимущества, такие как финансирование в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", приоритетное рассмотрение заявок, упрощенный пакет документов, оперативную коммуникацию и предварительное решение в течение 24 часов. .

Также банк предлагает предприятиям ММСП кредиты по программе сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Программа предусматривает упрощенные требования к залогу и возможность получения гранта в виде кэшбека до 30%.

Кредиты предоставляются на сумму до 5 млн. евро и могут быть использованы для финансирования оборотного капитала и инвестиционных проектов. Срок кредитования составляет от 12 до 66 месяцев на главные средства. Процентные ставки и комиссионные определяются в соответствии с условиями выбранного банковского продукта.

Кешбек до 30% могут получить компании, реализующие программы энергонезависимости, покупающие электромобили, инвестирующие в другие "зеленые" инициативы, а также покупатели определенной сельскохозяйственной техники, предприятия, пострадавшие от войны, и компании, где большинство собственности или работников принадлежат ветеранам.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготные кредиты и гранты на энергооборудование.

Ранее Правительство объявило о начало государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Напомним, ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

Несмотря на это, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой будет продолжаться 12 часов в сутки. Такой прогноз основывается на ожидаемом дефиците электроэнергии в энергосистеме на уровне 30-35%.