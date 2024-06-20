Ощадбанк предоставит кредиты бизнесу с упрощенными требованиями к залогу на сумму €50 млн

Благодаря только что полученному траншу от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Ощадбанк получил возможность дополнительно прокредитовать украинский микро-, малый и средний бизнес (ММСБ) на общую сумму 50 млн евро (в эквиваленте) с пониженными требованиями к залогу.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Также отмечается, что благодаря этой программе будет покрываться до 50% кредитного риска по новым займам.

Условия кредитования

В Ощадбанке дали объяснения по условиям кредитования:

максимальная сумма кредита – до 5 млн евро;

целевое использование – финансирование оборотного капитала и инвестиционных проектов;

срок кредитования – от 12 до 66 месяцев на основные средства;

процентная ставка и комиссионные вознаграждения определяются в соответствии с условиями банковского продукта, в рамках которого осуществляется кредитование.

В частности, как отмечают в финучреждении, инициатива, реализуемая в рамках программы ЕБРР "Конкурентоспособность и инклюзивность МПБ в странах восточного партнерства" при поддержке и финансировании Европейского Союза, также может предусматривать кэшбек до 30%.

Кто сможет получить кэшбек

На получение кэшбека могут претендовать:

компании, реализующие программы энергонезависимости (берут ссуды на приобретение солнечных панелей, газопоршневых электростанций);

компании, привлекающие финансирование на приобретение электромобилей;

заемщики, инвестирующие в другие "зеленые" инициативы и проекты энергетической независимости;

покупатели определенной сельскохозяйственной техники;

предприятия, существенно пострадавшие в результате войны;

компании, где более 50% собственности принадлежит ветеранам войны, в которых большинство работников/клиентов являются демобилизованными защитниками Украины и т.д.

По словам члена правления Ощадбанка, ответственной за направление ММСБ, Натальи Бутковой-Витвицкой, финансирование от ЕБРР будет способствовать тому, что Ощадбанк увеличит объем кредитной поддержки украинских компаний и расширит финансирование инвестиционных проектов бизнеса.

"Призываем наших клиентов воспользоваться уникальным предложением. Участие в программе поможет расширить направления бизнес-деятельности и повысить энергонезависимость предприятий, что сейчас очень актуально для многих украинских компаний", – отметила она.

Дополнительную информацию об условиях кредитования можно получить на сайте Ощадбизнеса или у менеджеров Ощадбанка по тел.: 0 800 219 800.

Напомним, недавно сообщалось, что Ощадбанк и немецкая правительственная компания международного сотрудничества GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) договорились о предоставлении банку всесторонней специализированной технической и финансовой помощи, направленной на расширение доступа микро-, малого и среднего бизнеса (ММПБ) к финансовым услугам.

Помощь Украине от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил рекордные €2,1 млрд Украине в 2023 году после €1,7 млрд в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать €3 млрд в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на €4 млрд. до €34 млрд. с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около €1,6 млрд донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более €409 млн из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

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