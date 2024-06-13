Международные партнеры помогут Ощадбанку, чтобы украинский бизнес имел более доступное финансирование

Ощадбанк и немецкая правительственная компания международного сотрудничества GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) договорились о предоставлении банку всесторонней специализированной технической и финансовой помощи, направленной на расширение доступа микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) к финансовым услугам.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что соответствующий меморандум был подписан представителями Ощадбанка и GIZ во время Ukraine Recovery Conference – URC2024, международной конференции по восстановлению Украины, которая состоялась 11 и 12 июня в Берлине.

Сотрудничество между Ощадом и GIZ будет продолжаться в рамках реализации программы "Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере торговли/EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП". Эту программу GIZ успешно внедряет с 2021 года.

Что предусматривает пакет помощи для Ощадбанка

Ощадбанк получит пакет помощи, который предусматривает, в частности:

техническую поддержку по таким вопросам, как рейтинг кредитов и рисков, адаптация услуг и продуктов для разных сегментов клиентов, управление кредитным портфелем и инструменты управления рисками ESG;

поддержку от German Sparkassenstiftung во внедрении дополнительного механизма грантов;

финансовую и техническую помощь для организации и участия в учебных программах, мероприятиях по развитию компетенций, которые помогут расширить портфель ММСБ и сопутствующих услуг;

поддержку в сфере международного сотрудничества и привлечение партнеров GIZ для сотрудничества с Ощадом;

обмен лучшими практиками и создание синергии с другими участниками и стейхолдерами рынка;

консалтинг для клиентов ММСБ по экспорту и улучшению эффективности бизнеса;

консалтинг для топменеджмента Ощадбанка по директивам ЕС и ЕЦБ и внедрению ESG с целью облегчения адаптации к требованиям ЕС.

"Мы благодарны международным партнерам, которые помогают Ощадбанку увеличивать объемы кредитной поддержки украинского бизнеса. Мы всегда рады участвовать в подобных проектах и гордимся тем, что в том числе благодаря этому сотрудничеству за время полномасштабной войны нам удалось увеличить кредитный портфель ММСБ банка более чем вдвое", – отметил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Напомним, на Конференции в Берлине также было подписано соглашение между ЕБРР и ПриватБанком о портфельных гарантиях для кредитования бизнеса на 400 млн евро.

Также сообщалось, что ЕБРР предоставит Ощадбанку предел портфельного механизма распределения рисков на 50 млн евро. Это позволит дополнительно сгенерировать 200 млн евро нового финансирования для частного сектора Украины даже в условиях войны.

Добавим, что в январе Ощадбанк и польский государственный страховщик KUKE подписали меморандум, главной целью которого является поддержка украинской экономики путем укрепления участия в ней польского бизнеса.

Фото: ua.depositphotos.com