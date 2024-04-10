Ощадбанк получит от ЕБРР гарантию кредитования бизнеса на сумму €200 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Ощадбанку предел портфельного механизма распределения рисков на 50 млн евро. Это позволит дополнительно сгенерировать 200 млн евро нового финансирования для частного сектора Украины даже в условиях войны.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Соответствующий документ был подписан 9 апреля в Киеве в рамках конференции "Реинтеграция ветеранов", партнером которой выступил Ощадбанк.

Кредит ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска Ощадбанка по новым займам на сумму 200 млн евро частным предприятиям, работающим в Украине. При этом общий объем финансирования, предоставленного благодаря подобным гарантиям ЕБРР, с начала полномасштабной войны РФ против Украины увеличился до 900 млн евро по состоянию на конец 2023 года.

В Ощадбанке объяснили, что гарантия ЕБРР усилит кредитную способность финучреждения и позволит ей предоставлять крайне необходимое финансирование украинским частным компаниям, работающим в таких критически важных отраслях, как сельское хозяйство, строительство, транспорт и фармацевтика. Гарантия будет способствовать экономической устойчивости и послевоенному восстановлению Украины.

"Программы распределения рисков чрезвычайно важны, поскольку без кредитной поддержки предпринимательства нельзя надеяться на стабильность украинской экономики. Среди наших клиентов есть большой спрос на кредиты", - заявил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Кроме того, США через Специальный фонд кризисного реагирования (CRSF) предоставляют покрытие риска первого ущерба для частичного смягчения риска, связанного с новым финансированием.

"До 20% займов с распределением риска поспособствуют долгосрочным инвестициям частного микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в экологические технологии, соответствующие требованиям ЕС, улучшая конкурентоспособность украинского ММСБ на внутреннем и внешнем рынках", - отмечают в Ощадбанке.

Субзаемщики также получат профинансированную ЕС техническую помощь. Представители ММСБ, активы которых были уничтожены и/или утрачены в результате войны в Украине, смогут получить дополнительные инвестиционные стимулы для восстановления своего бизнеса в рамках направления ЕБРР-ЕС "Возрождение предприятий" в рамках инициативы EU4Business.

Частью этой инвестиции будет сотрудничество ЕБРР с Ощадбанком по программе поддержки реинтеграции ветеранов. Она будет включать разработку дружественной к ветеранам кадровой политики, начало инклюзивных финансовых услуг и физическую адаптацию, необходимую ветеранам войны, людям с инвалидностью, а также тем, кто получил травмы. Предприятия ММСП, способствующие реинтеграции ветеранов, получат дополнительные финансовые стимулы CRSF для компенсации инвестиционных расходов.

НБУ и ЕБРР обязались поддерживать ветеранов войны

В частности, 9 апреля во время конференции по вопросам реинтеграции ветеранов глава НБУ Андрей Пышный и управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений Франсис Малиж подписали Меморандум о взаимопонимании между НБУ и ЕБРР, который предусматривает сотрудничество учреждений для обеспечения сплоченности финансового сектора по внедрению стандартов инклюзивной деятельности, услуг, поддержки и ресоциализации ветеранов войны в Украине, а также продвижения Хартии по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов.

Согласно Меморандуму НБУ и ЕБРР будут поддерживать финансовые учреждения по всей Украине в соблюдении ими стандартов, изложенных в Хартии. Этот документ создан для того, чтобы сделать банки более доступными для сотен тысяч ветеранов (клиентов и работников), в частности благодаря следующим обязательствам:

сделать финансовые услуги более доступными и инклюзивными для ветеранов, чтобы они имели доступ и использовали их на равноправных началах;

устранить препятствия, которые могут мешать ветеранам вернуться на работу, введя инклюзивную кадровую политику и практику в финансовом секторе;

обеспечить безопасные (т.е. без триггеров и рисков) места работы для ветеранов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством;

улучшить доступность рабочих мест и помещений для поддержки клиентов и сотрудников-ветеранов посредством использования модифицированного оборудования или устройств;

поддерживать клиентов, которые могут нанимать или обслуживать ветеранов, чтобы они стали более инклюзивными.

Как сообщили в Нацбанке, по состоянию на сегодняшний день Хартию подписало уже 28 банков, еще большее их количество готово присоединиться. Присоединением к Хартии банк подтверждает свое стремление к принятию инклюзивной политики и превращению бизнеса в такой, который обеспечивает равноправный доступ к финансовым услугам для всех без исключения клиентов.

Помощь Украине от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил рекордные €2,1 млрд Украине в 2023 году после €1,7 млрд в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать €3 млрд в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на €4 млрд до €34 млрд с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около €1,6 млрд донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более €409 млн из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.