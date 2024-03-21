В течение пяти лет ЕБРР может инвестировать в Украину до €10 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует вложить до €10 млрд в Украину в течение предстоящих пяти лет, как сообщили вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и директор по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патрон в интервью для Forbes Ukraine.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Ригтеринк сказал, что благодаря увеличению капитала банка на €4 млрд, ЕБРР имеет возможность умножать эти средства в четыре-шесть раз, поэтому ожидается, что банк сможет инвестировать в проекты в Украине между €1,5 млрд и €2 млрд ежегодно в течение следующих пяти лет.

"Мы не считаем, что для банка было бы разумно каждый раз полагаться на донорскую поддержку. Так что мы увеличили капитал. Это позволит нам проинвестировать в Украину €10 млрд в течение следующих пяти лет. Как только будет мир, эта сумма вырастет еще больше", – сказал Ригтеринк.

Пять направлений работы ЕБРР в Украине

Ввиду войны ЕБРР сосредоточил внимание на пяти ключевых областях поддержки Украины, включая частный и государственный секторы: энергетическая безопасность, критическая инфраструктура, продовольственная безопасность, поддержка бизнеса, и торговое финансирование.

По мнению Патроне, важнейшей является энергетическая безопасность, поэтому "Укрэнерго" и "Нафтогаз" получили финансирование в размере €200 млн .

Вторым направлением стала поддержка жизненно важной инфраструктуры, в том числе дорог, железных дорог и муниципальных объектов. Банк сотрудничал с "Укрзализныцей", сначала предоставив ликвидность, а затем гибридный пакет финансирования общим объемом 350 миллионов евро с 2022 года. ЕБРР продолжит и дальше финансирование в этом секторе.

Обеспечение продовольственной безопасности было третьим приоритетом, в рамках которого ЕБРР финансировал частные компании пищевой отрасли напрямую и через банковскую систему.

Четвертым направлением стала поддержка небанковского бизнеса, в частности, в фармацевтической, логистической и тяжелой промышленности, преимущественно путем финансирования оборотных средств.

Наконец пятым направлением была программа торгового финансирования, на которую банк направил более 900 миллионов евро для поддержки торговли Украины.

"На этот год мы работаем над проектами еще на €1,5 млрд по указанным пяти направлениям. Мы хотим, во-первых, сосредоточиться еще больше на частном секторе и, во-вторых, максимально перейти от предоставления оборотных средств, что было критически важным в начале войны, в предоставлении инвестиционных кредитов как частным компаниям, так и государственным предприятиям", - сказал Патрон.

Напомним, ЕБРР расширяет сотрудничество с Приватбанком, являющимся крупнейшим системно важным банком в Украине, открытием лимита торгового финансирования в $25 млн. Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию направления торгового финансирования в Приватбанке.

Помощь Украине от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил рекордные €2,1 млрд в Украине в 2023 году после €1,7 млрд в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать €3 млрд в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на €4 млрд. до €34 млрд. с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около €1,6 млрд донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более €409 млн из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

Источник фото: ua.depositphotos.com