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ЕБРР открывает Приватбанку кредитную линию на $25 млн

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и председатель правления ПриватБанка Герхард Беш на подписании соглашения в Киеве
Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и председатель правления ПриватБанка Герхард Беш на подписании соглашения в Киеве. Фото: прессслужба Приватбанка

ЕБРР расширяет сотрудничество с Приватбанком, крупнейшим системно важным банком в Украине, открытием лимита торгового финансирования $25 млн. Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию направления торгового финансирования в Приватбанке.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что за время полномасштабной войны в рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) ЕБРР, являющейся одной из ключевых составляющих работы ЕБРР в сфере восстановления глобальных и региональных цепочек поставок продовольствия и энергии, было поддержано 355 торговых транзакций с важнейшими для украинской экономики товарами общую сумму €972 млн.

Торговля и продовольственная безопасность – две из пяти приоритетных сфер инвестиций ЕБРР в Украине, к которым также относится энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура и поддержка частного сектора.

С подписанием этого соглашения ПриватБанк присоединился к одиннадцати другим украинским банкам, с которыми ЕБРР уже сотрудничает по ПСРТ.

"Поддержка торговых операций необходима не только для движения критически важных товаров, но и для поступления средств в украинскую экономику. Надлежащее функционирование торгового сектора поможет Украине в восстановлении пострадавшей от войны экономики, создании рабочих мест и повышении общей устойчивости", - отметили в Приватбанке.

ЕБРР начал стратегическое сотрудничество с Приватбанком в 2023 году в рамках программы «Гарантии устойчивости и обеспечения источников средств к существованию», согласно которой банкам-партнерам в Украине предоставляются гарантии для покрытия рисков по новым кредитам. Гарантийное соглашение, подписанное с ПриватБанком в прошлом году, покрывает риски по новым кредитам на общую сумму €240 млн для частных, преимущественно микро-, малых или средних предприятий, работающих в секторе агробизнеса или других критически важных отраслях.

«Благодаря гарантиям ЕБРР стоимость банковских услуг по документарным операциям значительно ниже обычного кредитования. Это новое соглашение позволяет нам выдавать подтвержденные аккредитивы с постимпортным финансированием, что, в свою очередь, позволяет нашим клиентам увеличить период отсрочки платежа по внешнеэкономическим контрактам. От этого соглашения между ЕБРР и Приватбанком выиграют все группы клиентов, импортирующих товары: импортеры производственного оборудования, сельскохозяйственной техники, машин, станков, агрегатов, а также малый и средний бизнес, отрасли потребительских товаров», – отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.

Помощь Украине от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил рекордные €2,1 млрд в Украине в 2023 году после €1,7 млрд в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать €3 млрд в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на €4 млрд. до €34 млрд. с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около €1,6 млрд донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более €409 млн из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

Автор:
Светлана Манько