ЄБРР відкриває Приватбанку кредитну лінію на $25 млн

ЄБРР розширює співробітництво з Приватбанком, який є найбільшим системно важливим банком в Україні, відкриттям ліміту торговельного фінансування $25 млн. Угода сприятиме подальшому розвитку напряму торговельного фінансування у Приватбанку.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що за час повномасштабної війни у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) ЄБРР, яка є однією з ключових складових роботи ЄБРР у сфері відновлення глобальних і регіональних ланцюжків постачання продовольства та енергії, було підтримано 355 торговельних транзакцій з найважливішими для української економіки товарами на загальну суму €972 млн.

Торгівля та продовольча безпека є двома з п’яти пріоритетних сфер інвестицій ЄБРР в Україні, до яких також відноситься енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура і підтримка приватного сектору.

З підписанням цієї угоди ПриватБанк приєднався до одинадцяти інших українських банків, з якими ЄБРР вже співпрацює за ПСРТ.

"Підтримка торговельних операцій є необхідною не лише для руху критично важливих товарів, а й для надходження коштів в українську економіку. Належне функціонування торговельного сектору допоможе Україні у відновленні постраждалої від війни економіки, створенні робочих місць та підвищенні загальної стійкості", - зауважили в Приватбанку.

ЄБРР розпочав стратегічне співробітництво з Приватбанком у 2023 році у рамках програми «Гарантії стійкості та забезпечення джерел засобів для існування», за якою банкам-партнерам в Україні надаються гарантії для покриття ризиків за новими кредитами. Гарантійна угода, що була підписана з ПриватБанком минулого року, покриває ризики за новими кредитами на загальну суму €240 млн для приватних, переважно мікро-, малих або середніх підприємств, які працюють у секторі агробізнесу чи інших критично важливих галузях.

«Завдяки гарантіям ЄБРР вартість банківських послуг за документарними операціями значно нижча за звичайне кредитування. Ця нова угода дозволяє нам видавати підтверджені акредитиви з постімпортним фінансуванням, що, у свою чергу, дає можливість нашим клієнтам збільшити період відстрочення платежу за зовнішньоекономічними контрактами. Від цієї угоди між ЄБРР та Приватбанком виграють усі групи клієнтів, які імпортують товари: імпортери виробничого обладнання, сільськогосподарської техніки, машин, верстатів, агрегатів, а також малий та середній бізнес, галузі споживчих товарів», – зазначив голова правління Приватбанку Герхард Бьош.

Допомога Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав рекордні €2,1 млрд в Україні у 2023 році після €1,7 млрд у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати €3 млрд в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на €4 млрд до €34 млрд з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько €1,6 млрд донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад €409 млн з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.