В 2023 году ЕБРР выделил для Украины рекордные €2,1 млрд.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году направил в Украину рекордную сумму в €2,1 млрд. Для сравнения, в 2022 году сумма составляла €1,7 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

В сообщении говорится, что уже в октябре 2023 года крупнейший институциональный инвестор Украины превысил свою цель инвестировать в страну €3 млрд в течение 2022-2023 годов.

Отмечается, что в 2023 году в ЕБРР одобрили резолюцию по увеличению уплаченного капитала Банка на €4 млрд, доведя его капитальную базу для поддержки Украины до €34 млрд. Ожидается, что на период войны инвестиции в Украину продолжатся на уровне около €1,5 млрд в год. При этом, как отметили в ЕБРР, увеличение капитала позволит удвоить активность, когда придет время для восстановления.

В течение 2022 и 2023 годов ЕБРР удалось мобилизовать для Украины почти €1,6 млрд в виде донорских средств, включая необеспеченные гарантии. В дополнение к значительным вкладам отдельных доноров, в частности, Канады, Норвегии, Испании и Нидерландов, Европейский Союз предоставил почти половину донорских ресурсов.

В ЕБРР напомнили, что в 2023 году организация выделила €1 млрд только частному сектору, в частности, €600 млн в виде кредитования через партнерские финансовые учреждения в Украине и €400 млн оборота в рамках Программы содействия развитию торговли.

"По мере того, как Украина приближается к третьему году войны, ЕБРР готов поддерживать ее экономику и народ в эти трудные времена. Поддержка работоспособности частного бизнеса и критически важной инфраструктуры имеет жизненно важное значение для продолжения войны и подготовки к восстановлению. При поддержке своих акционеров ЕБРР останется активным и поддерживающим инвестором в Украине", - заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В ЕБРР отметили, что инвестиции в Украину осуществляются по пяти направлениям: энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.

Главной в 2023 году стала поддержка энергетической безопасности. В частности, речь идет о сумме €200 млн, чтобы помочь украинской газовой компании "Нафтогаз" создать стратегические запасы газа, а также €150 млн для НЭК "Укрэнерго" для прохождения отопительного сезона.

Добавим, что президент Владимир Зеленский уверен, что Украина продолжит получать финансовую помощь от партнеров и надеется, что Соединенные Штаты Америки выполнят все договоренности. Также Украина не теряет надежду получить и обещанные €50 млрд от Европейского Союза.

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