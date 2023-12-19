Зеленский уверен, что Украина продолжит получать финансовую помощь от партнеров

Украина "очень сильно работает" над тем, чтобы получить финансовую помощь от партнеров и надеется, что Соединенные Штаты Америки выполнят все договоренности. Также Украина не теряет надежду получить и обещанные 50 миллиардов от Европейского Союза.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Что касается финансовой помощи, работаем очень сильно. (Надеемся) что Соединенные Штаты Америки нас не предадут и что то, о чем мы договорились в США, будет выполнено полностью", - сказал он.

По словам Зеленского, что касается помощи от Европейского Союза, то здесь партнеры Украины "разыгрывали большие ставки". Зеленский уверен, что, несмотря ни на что, Украина получит обещанные Западом 50 млрд.

"Мы добились одной победы относительно 50 млрд… В ближайшее время когда они будут собираться – есть там организационные вопросы – и никто не помешает (оказать Украине помощь – ред.). Сегодня у нас есть механизмы, даже если будет поддержка пакета в 50 млрд минус один (всеми членами ЕС кроме Венгрии – ред), найдутся другие инструменты для того, чтобы Украина получила эти 50 миллиардов", - сказал президент.

Он добавил, что финансовая поддержка от США составит очень мощную цифру, и Украина работает над тем, чтобы получить ее.

"Наши американские партнеры (знают), что мы ожидаем эту помощь. Они знают детали на что это нужно, как это повлияет… Они знают как влияет перенос тех или иных дат, они знают о нашей настойчивости, что она не искусственная, что она нужна для устойчивости нашей обороны, устойчивости нашей экономики устойчивости народа Украины. Мне кажется, я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами", - добавил Зеленский.

Деньги для Украины: удастся ли получить согласие Венгрии и Конгресса

Напомним, Европейский совет достиг принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины по пути в Европейский Союз.

Несмотря на то, что исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Теперь страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Что касается США, то там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий выделение 110 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой. Предполагается, что Сенат проголосует за помощь на этой неделе .