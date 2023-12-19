Зеленський впевнений, що Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від партнерів

Україна "дуже сильно працює" над тим, щоб отримати фінансову допомогу від партнерів і сподівається на це що Сполучені Штати Америки виконають всі домовленості. Також Україна не втрачає надію отримати і обіцяні 50 млрд від Європейського Союзу.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно. (Сподіваємося) що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і що те про що ми домовились в США буде виконано повністю", - сказав він.

За словами Зеленського, що стосується допомоги від Європейського Союзу, то тут партнери України "розігрували великі ставки". Зеленський впевнений, що попри все, Україна отримає обіцяні Заходом 50 млрд.

"Ми досягли однієї перемоги щодо 50 млрд… Найближчим часом коли вони будуть збиратися - є там організаційні питання - і ніхто не завадить (надати Україні допомогу – ред.). Сьогодні у нас є механізми, навіть якщо буде підтримка пакету в 50 млрд мінус один (всіма членами ЄС окрім Угорщини - ред), знайдуться інші інструменти для того щоб Україна отримала ці 50 мільярдів", - сказав президент.

Він додав, що фінансова підтримка від США становитиме собою дуже потужну цифру, і Україна працює над тим, щоб отримати її.

"Наші американські партнери (знають), що ми очікуємо цю допомогу. Вони знають деталі на що це потрібно, як це вплине… Вони знають як впливає перенесення тих чи інших дат, вони знають про нашу наполегливість, що вона не штучна, що вона потрібна для стійкості нашої оборони, стійкості нашої економіки стійкості народу України. Мені здається я знайшов порозуміння з президентом Байденом і сенаторами", - додав Зеленський.

Гроші для України: чи вдасться отримати згоду Угорщини та Конгресу

Нагадаємо, Європейська рада досягла принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Попри те, що виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

Тепер країни-члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Що стосується США, то там Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить підтримку, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою. Наразі передбачається, що Сенат проголосує за допомогу цього тижня.