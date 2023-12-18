Протягне "пару місяців": у МВФ закликали терміново надати фінансування Україні

Україна зможе самостійно справлятися без західного фінансування лише "декілька місяців". Києву терміново необхідні десятки мільярдів доларів, а затримки з наданням додаткового фінансування від партнерів загрожують відновленню української економіки.

Про це заявила Financial Times глава МВФ Кристаліна Георгієва.

Вона закликала Захід "швидко" надати десятки мільярдів доларів, оскільки затримки з фінансуванням поставлять під загрозу відновлення економіки України.

Георгієва похвалила українську владу за те, як вона «оживили економіку», приборкала інфляцію та зміцнила податкову базу.

Однак, на думку очільниці МВФ, подальші затримки із фінансуванням від західних партнерів можуть змусити Київ повернутися до "дестабілізуючої політики", як-от друкування грошей.

"Важливо не продовжувати цей період, тому що тоді це чинитиме більший тиск на Україну... саме в той момент, коли країна повернулася до найкращих перспектив для економіки", - підкреслила очільниця МВФ.

При цьому, Георгієва зазначила, що "зберігає оптимізм", що Київ врешті-решт отримає необхідні кошти.

Як пише видання, посилаючись на високопоставленого західного чиновника, Україна «має деяку гнучкість» і «ймовірно зможе пережити січень і лютий» завдяки виплатам від МВФ та Світового банку, який має спрямувати наступного місяця 2 мільярди доларів, а також позикам у вітчизняних банків.

НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні

Україна отримала запевнення від країн Заходу щодо фінансової підтримки у 2024 році. Але невизначеність зростає, і її потрібно враховувати, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Щодо ризиків наступного року, то багато уваги до гарантій отримання міжнародної допомоги", - сказав ві, нагадавши, що частково реалізувався ризик ритмічності надходження зовнішнього фінансування.

"Проте запевнення, які ми отримали від партнерів разом з успішним проходженням Україною другого перегляду програми МВФ, дають підстави розраховувати на підтримку донорської коаліції у 2024 році", - підкреслив голова НБУ.

Водночас, за його словами, "правда також і в тому, що невизначеність зростає, з нею зростають і ризики, які потрібно врахувати в подальшій роботі".

Початок 2024-го може бути складним

Перший квартал 2024 року може бути досить складним, якщо фінансування від міжнародних партнерів ще не надійде.

Багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.

У Європейському Союзі кілька місяців обговорювалося фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, розраховане на 2024-2027 роки. Днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про виділення такої допомоги з бюджету ЄС.

Що стосується США, то там Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення 110 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить підтримку, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою. Наразі передбачається, що Сенат проголосує за допомогу цього тижня.