Світовий банк виділяє Україні $1,34 мільярда: куди спрямують кошти

Світовий банк вирішив схвалити видачу Україні додаткових коштів у розмірі 1,34 мільярда доларів. Ці гроші будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, основна частина цього пакету фінансування надана урядом Японії і становить 1,086 млрд. Також пакет включає грант у розмірі 190 мільйонів доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF); грант у розмірі 20 мільйонів доларів США від уряду Швейцарії; та грант у розмірі 50 мільйонів доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки

"Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії", - написав він.

У пресслужбі СБ зазначили, що цей пакет фінансування наданий в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні(PEACE)" і передбачає подальшу підтримку виплати пенсій людям похилого віку, грантову підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплату заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, пакет допомоги від партнерів є досить гнучким до швидкого розподілу коштів, які можуть бути масштабовані за потреби, коли стане доступним додаткове фінансування.

Нагадаємо, раніше Україна отримала $ 400 мільйонів від Світового банку під гарантію Британії. Дані кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.