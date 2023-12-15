Всемирный банк выделяет Украине $1,34 миллиарда: куда направят средства

Всемирный банк решил одобрить выдачу Украине дополнительных средств в размере 1,34 миллиарда долларов. Эти деньги будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, основная часть этого пакета финансирования предоставлена правительством Японии и составляет 1,086 млрд. Также пакет включает в себя грант в размере 190 миллионов долларов США от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF); грант в размере 20 миллионов долларов США от правительства Швейцарии; и грант в размере 50 миллионов долларов США от правительства Соединенных Штатов Америки

"Финансовая помощь международных партнеров позволяет нам обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии", - написал он.

В прессслужбе СБ отметили, что этот пакет финансирования предоставлен в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)" и предусматривает дальнейшую поддержку выплаты пенсий пожилым людям, грантовую поддержку внутренне перемещенных лиц, выплату заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, пакет помощи от партнеров достаточно гибок к быстрому распределению средств, которые могут быть масштабированы при необходимости, когда станет доступно дополнительное финансирование.

Напомним, ранее Украина получила $400 миллионов от Всемирного банка под гарантию Британии. Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» PEACE in Ukraine.