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Самая маленькая сумма за полгода. В ноябре Украина получила от партнеров всего $2 млрд
В ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования, против $2,8 млрд в октябре, $3 млрд в сентябре и $4,6 млрд в августе. В июле Украина получила $5,3 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Отмечается, что среди доноров в ноябре 2023 были:
- Европейский Союз, предоставивший $1,6 млрд;
- Великобритания, которая через механизм Всемирного банка передала $400 млн;
- Всемирный банк – $5 млн.
Данные средства, перечисленные от ЕС в ноябре, предпоследний транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Срок погашения кредита составляет 35 лет, а компенсации за обслуживание долга вместо Украины будут осуществляться странами ЕС.
Гарантии от Великобритании являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения составляет 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантией Великобритании в текущем году составляет 1 млрд. долларов США.
Финансирование от Всемирного банка является ссудой МБРР в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). В рамках проекта в 2023 году уже привлечено около $50 млн. из запланированных 500 млн. долларов.
Отмечается, что за 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $37,4 млрд. внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.
Денежные средства предоставляются на льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.
Напомним, также Украина получит 232 млн долларов на экстренный ремонт жилья, поврежденного в результате российского вторжения. Средства будут предоставлены Всемирным банком в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).
Источник фото: ua.depositphotos.com