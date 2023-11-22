Предпоследний транш в этом году: ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро

Европейский Союз предоставил Украине новый транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро. Об этом 22 ноября сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что помощь Украине от ЕС достигла 85 млрд евро.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль проинформировал, что общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году уже составляет более 16,5 млрд евро.

"Это помогает нам сохранять экономическую устойчивость в условиях полномасштабной войны", – добавил он.

А в Министерстве финансов отметили что последний транш макрофинансовой помощи на 2023 год Украина получит до конца декабря при выполнении условий структурной политики, согласованных сторонами.

Помощь от ЕС: транши на 2023 год

В конце 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины

Первый транш на 3 млрд евро Украина получила в январе, а с марта ежемесячно поступают по 1,5 млрд евро. Погасить льготные средства необходимо в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

Кредит Украина получает за исполнение взятых обязательств. Как объясняла вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, эти требования касаются вопросов верховенства права и противодействия коррупции, финансовых моментов, фискальной политики, а также экономических мер, которые предпринимает Украина, чтобы аккумулировать средства в госбюджет.

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