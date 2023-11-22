Передостанній транш цьогоріч: ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро

Європейський Союз надав Україні новий транш макрофінансової допомоги в 1,5 млрд євро. Про це 22 листопада повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що допомога Україні від ЄС сягнула 85 млрд євро.

Своєю чергою премʼєр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч уже становить понад 16,5 млрд євро.

“Це допомагає нам зберігати економічну стійкість в умовах повномасштабної війни”, – додав він.

А в Міністерстві фінансів зауважили, що останній транш макрофінансової допомоги на 2023 рік Україна отримає до кінця грудня при виконанні умов структурної політики, які було погоджено сторонами.

Допомога від ЄС: транші на 2023 рік

Наприкінці 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Перший транш на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня щомісяця надходять по 1,5 млрд євро. Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го.

Кредит Україна отримує за виконання узятих зобов’язань. Як пояснювала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ці вимоги стосуються питань верховенства права та протидії корупції, фінансових моментів, фіскальної політики, а також економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в держбюджет.

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